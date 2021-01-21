Gaziantep FK Pinto ile altyapısını da güçlendirecek

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktörlüğe getirdikleri Portekizli Ricardo Sa Pinto'nun tecrübelerinden yararlanarak altyapıyı da güçlendirmek istediklerini söyledi.

Büyükekşi, AA muhabirine, yaklaşık 10 gün önce Sumudica ile yollarını ayırdıklarını hatırlatarak, bunun üzerine temasa geçtikleri teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile anlaşma sağladıklarını dile getirdi.

Pinto'nun kariyerinde çok önemli takımları çalıştırmış bir takım olduğunu anlatan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Hocamızın kariyerindeki başarıları tekrarlaması için 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık anlaşma sağladık. Bundan sonra hedefimiz sadece transfer yapmak değil genç oyuncuları da takıma kazandırabilmek. Hocamızla altyapı haricinde Gaziantep FK akademisi kurmayı planlıyoruz. Böylelikle tecrübeli oyuncularımızla yola devam ederken genç oyunculara da imkan verebilmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Sezonu ilk 5 içerisinde bitirme noktasındaki hedefinin devam ettiğini aktaran Büyükekşi, altyapı için çalışırken lig mücadelelerine de en iyi şekilde devam etmek istediklerini kaydetti.