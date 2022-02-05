Gaziantep FK - Sivasspor maçı hangi kanalda? Gaziantep FK - Sivasspor maçı saat kaçta?

Gaziantep FK ile Sivasspor bugün Süper Lig 'in 24. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşacak. İç sahada namağlup olan ve 10. sırada yer alan Erol Bulut'un takımı 3 puanı elde edip 2 maç süren galibiyet hasretini bitirmek istiyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Yiğidolar ise kötü gidişata son vermek istiyor. Peki Gaziantep FK - Sivasspor maçı hangi kanalda?

GAZİANTEP FK SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın saat ve kanalı merak ediliyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanmakta olan Gaziantep FK - Sivasspor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Bugün saat 13.30'da başlamış olan maç beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

Ev sahibi takımda eksik oyuncu bulunmazken konuk takımda ise sakatlıkları süren Hakan Arslan, Ahmet Oğuz, Fredrik Ulvestad ve Leke James, maç kadrosunda olmayacak isimlerden oldu.

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR İLK 11'LER:

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Vetrih, Toşca, Djilobodji, Kitsiou, Halil İbrahim, Furkan, Maxim, Muhammet, Figueiredo.

Sivasspor: Ali Şaşal, Koray, Goutas, Caner, Uğur, Kerem, Cofie, Fayçal, Erdoğan, Pedro, Yatabare.

İlgiyle takip edilen mücadele Mustafa Kürşad Filiz'in ilk düdüğü ile başladı.



