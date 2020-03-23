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Gaziantep FK, Sumudica açıklaması!

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.03.2020 17:39 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesinin feshi gibi bir gündemlerinin bulunmadığını bildirdi.

Gaziantep FK, Sumudica açıklaması!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Büyükekşi, bir spor programına telefonla bağlanarak gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Lige verilen ara nedeniyle takıma izin verdiklerini ve 26 Mart Perşembe günü takımın yeniden toplanacağını ifade eden Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica'nın ülkesine dönmesiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"FESİH DÜŞÜNMÜYORUZ"

-Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, "Şu an için hocamızla sözleşmenin feshi gibi bir gündemimiz bulunmuyor. Teknik direktörümüz Sumudica ile de telefonda görüşmelerimiz devam ediyor" - "Futbolcularımızda şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık ve test yapılması için girişim başlatıldı" dedi.

"SUMUDİCA İLE GÖRÜŞTÜM"

Mehmet Büyükekşi, "Teknik direktörümüz Sumudica ile birkaç kez bu süreçten önce ve sonrasında görüştüm. Kendisi aralık ayında bir zatürre hastalığına yakalandı ve hem Romanya'da hem de Türkiye'de bu rahatsızlığıyla ilgili tedavi gördü. Kendisi de bana sağlık sorunları olduğunu söyledi ve ben de kendisine beklemesi gerektiğini söyledim. Ancak maalesef geçtiğimiz cuma günü geç saatlerde bir mesaj aldık kendisinden. Kendisi attığı mesajda, 'Benim büyük bir sorunum var ve korkuyorum. Romanya'da toplam vaka sayısı sadece 200 ve benim olduğum şehirde vakaya henüz rastlanmadı' diyerek ülkesine gitmek üzere olduğunu söyledi. Dolayısıyla kendisi evet iznimiz dışında ülkesine gitmiş oldu." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULARLA İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Mehmet Büyükekşi,"Futbolcularımızda şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık ve test yapılması için girişim başlatıldı. Düne kadar şehrimize kitlerle ilgili bir ulaşım olmadı ve bugün geleceği söylendi. Gelmesi durumunda tüm çalışanlarımıza test yaptıracağız. Umut ediyorum ki en kısa sürede, el birliğiyle ülke olarak bu günleri de atlatacağız. Sayın Bakanlarımızın çağrısına uyalım. Bu süreci evde kalıp gerekli tedbirlerle atlatacağımıza gönülden inanıyorum. Tüm sağlık çalışanlarına da sizlerin vasıtasıyla bir kez daha teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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