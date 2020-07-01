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  4. Gaziantep FK, Twumasi'nin izinsiz olarak takımdan ayrıldığını açıkladı

Gaziantep FK, Twumasi'nin izinsiz olarak takımdan ayrıldığını açıkladı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.07.2020 22:09 | Son Güncelleme

Gaziantep FK, Twumasi'nin sözleşmesinin bittiğini söyleyerek izinsiz olarak kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Gaziantep FK, Twumasi'nin izinsiz olarak takımdan ayrıldığını açıkladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Patrick Twumasi'nin 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sözleşmesinin sona erdiğini ifade ederek izinsiz olarak takımdan ayrıldığını açıkladı.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Gaziantep FK hukuki süreç başlatılacağını duyurdu: Kulübümüz bu gelişmelerin ardından, bugün gerçekleştirilen antrenmanda noter huzurunda rapor tutturarak gerekli işlemleri başlatmıştır.

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