Gaziantep FK, Twumasi'nin izinsiz olarak takımdan ayrıldığını açıkladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Patrick Twumasi'nin 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sözleşmesinin sona erdiğini ifade ederek izinsiz olarak takımdan ayrıldığını açıkladı.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Gaziantep FK hukuki süreç başlatılacağını duyurdu: Kulübümüz bu gelişmelerin ardından, bugün gerçekleştirilen antrenmanda noter huzurunda rapor tutturarak gerekli işlemleri başlatmıştır.

