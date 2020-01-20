SPOR
  4. Gaziantep FK’ya yeni sportif direktör

Gaziantep FK’ya yeni sportif direktör

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.01.2020 18:19 | Son Güncelleme

Gaziantep Futbol Kulübü’nde, Sportif Direktörlük görevine uzun yıllar Galatasaray’da görev yapan Fatih İbradı getirildi.

Gaziantep FK’ya yeni sportif direktör

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Genel Sekreter Müslüm Özmen ile bir araya gelen yeni Sportif Direktör Fatih İbradı görevine resmen başladı. Fatih İbradı, profesyonel takım ve futbol altyapının her türlü planlama, sevk ve idaresinden sorumlu olarak görevini sürdürecek.

Konu ile ilgili Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Sportif Direktörlük görevine kariyerinde önemli proje ve başarılara imza atan Fatih İbradı’yı getirdi. Kulüp Başkanımız Mehmet Büyükekşi ve Genel Sekreterimiz Müslüm Özmen ile bir araya gelen Sportif Direktörümüz Fatih İbradı görevine resmen başlamış oldu. Fatih İbradı, Profesyonel Takım ve Futbol Altyapının her türlü planlama, sevk ve idaresinden yönetim kuruluna karşı sorumlu Sportif Direktörümüz unvanıyla göreve başlamıştır. Yeni Sportif Direktörümüz Fatih İbradı’ye kulübümüze hoş geldin diyor, Gaziantep Futbolu ve takımımız için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

FATİH İBRADI KİMDİR?

1993-1994 sezonunda Galatasaray Futbol Akademisinde antrenör olarak göreve başlayan Fatih İbradı, Futbol Akademisi Direktörlüğü dahil 17 yılı Futbol Akademisi ve 3 yılı profesyonel futbol şubesi olmak üzere 20 yıla yakın ve iki dönem Galatasaray Spor Kulübünde görev aldı. 2009-2011 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu’nda Gençlik Geliştirme Müdürü görevinde ve 2013-2017 yılları arasında yine Türkiye Futbol Federasyonu’nda Türkiye Futbol Direktörü yardımcısı olarak antrenör eğitimi, antrenör lisans kursları, futbol akademi ligleri, gelişim ligleri, kadın futbolu, çocuk futbolu, futsal ve plaj futbolu organizasyonlarından sorumlu Futbol Gelişim Direktörü (FGD) unvanıyla iki dönem görev yaptı. 2018 yılından itibaren yurt dışında Kazakistan futbolu ile ilgili proje süreçleri yöneten ve ayrıca sportif direktörlük sertifikasına sahip olan Fatih İbradı, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda tamamladı.

Gaziantep FK’ya yeni sportif direktör

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Cenk Gönen resmi sözleşmeyi imzaladıCenk Gönen resmi sözleşmeyi imzaladı
Mehmet Büyükekşi’den gündeme ilişkin değerlendirmelerMehmet Büyükekşi’den gündeme ilişkin değerlendirmeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FATİH İBRADI KİMDİR? Gaziantep FK sportif direktör fatih ibradı

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Yıldız futbolcu trafik kazası geçirdi

Yıldız futbolcu trafik kazası geçirdi

Sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Efsane sporcumuz hayatını kaybetti

Efsane sporcumuz hayatını kaybetti

Dan Bilzerian'a büyük şok

Dan Bilzerian'a büyük şok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Efsane sporcu hayatını kaybetti

Efsane sporcu hayatını kaybetti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Filenin Sultanları yine tarih yazdı

Filenin Sultanları yine tarih yazdı

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tokat’tan 19 güreşçi Türkiye Şampiyonası’na vize aldı

Tokat’tan 19 güreşçi Türkiye Şampiyonası’na vize aldı

Medipol Başakşehir, Kırklareli'ne geldi

Medipol Başakşehir, Kırklareli'ne geldi

Gaziantep FK’ya yeni sportif direktör

Gaziantep FK’ya yeni sportif direktör

Cenk Gönen resmi sözleşmeyi imzaladı

Cenk Gönen resmi sözleşmeyi imzaladı

Mehmet Büyükekşi’den gündeme ilişkin değerlendirmeler

Mehmet Büyükekşi’den gündeme ilişkin değerlendirmeler

Alanyaspor, Cenk Gönen’i açıkladı

Alanyaspor, Cenk Gönen’i açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.