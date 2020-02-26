Mehmet Büyükekşi takımından memnun

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, yazılı açıklamasında, geçen hafta Göztepe karşısında son dakikalarda bulunan golle kazanılan beraberliğin kendileri için bir puandan çok daha fazlası olduğunu ve kulübün alkışı hak ettiğine inandığını kaydetti.

Zor bir atmosferde oynanan Göztepe maçında ilk dakikadan son dakikaya kadar futbolu asla çirkinleştirmeden büyük bir mücadele örneği sergilediklerini aktaran Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Son dakikalarda bulduğumuz golle bir puanı almış olabiliriz ancak maçın geneline baktığımız zaman iki puan kaybeden takım olduk diyebiliriz. Takımımızın artık uyum sorununun tamamen bittiğini, üstelik sahada futbol oynarken zevk alan ve veren bir takım olduğunu görebiliyoruz. Bu performanstan dolayı takımımızla görüşerek, hepsini tek tek tebrik ettim. Aldığımız sonuçlar kadar gösterdiğimiz bu mücadele, taraftarlarımızı da mutlu ediyor. İyi gidişatımızın süreceğinden en ufak şüphemiz bulunmuyor."

"GİDİŞATTAN MEMNUNUZ"

Süper Lig'de ilk kez mücadele etmelerine rağmen toplanan 31 puanın alkışlanacak bir başarı olduğunu aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti: