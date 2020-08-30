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Gaziantep Futbol Kulübü'nde Fatih İbradı istifa etti

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.08.2020 14:26 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, sportif direktör olarak görev yapan Fatih İbradı'nın istifa ettiğini bildirdi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Fatih İbradı istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon takımda sportif direktör olarak görev yapan Fatih İbradı'nın, yönetim kuruluna istifasını sunduğu belirtildi.

İbradı'nın geçen sezon süreç içerisinde fedakarca çalışmalarda bulunduğu anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle pandemi sürecinde yaşanan sorunlar karşısında büyük bir özveri içerisinde çalışmalarına devam eden Fatih İbradı, profesyonel futbol takımımız oyuncularının da bu süreçteki tüm ihtiyaçları doğrultusunda birebir ilgilenerek başarılı bir sezon geçirmemiz de önemli pay sahibi olmuştur. Fatih İbradı, sadece profesyonel anlamda değil kulübümüzün en çok önem verdiği güven, saygı ve sevgi kurallarını da tam anlamıyla yerine getirmiştir. Görevde bulunduğu süre boyunca kulübümüze önemli katkılarda bulunan Sayın Fatih İbradı’ye teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki süreçte en içten dileklerimizle başarılar dileriz."

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