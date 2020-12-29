Gaziantep gezilecek yerler - Doğu'nun Paris'i

Bir çok uygarlığın anası Mezopotamya ile Akdeniz arasında bulunan Antep, antik çağlardan beri canlılığını ve dinamikliğini korumuş. İpek Yolu’nun üzerinde bulunmasından dolayı da kurulduğu günden beri ticari önem arz ediyor. Bu kadim şehir yılın her dönemi yerli yabancı turistlerin akınına uğruyor. Gaziantep gezilecek yerler, ziyaretçilerine tarih, kültür, doğa ve lezzet sunuyor. GAZİANTEP HAKKINDA HAP BİLGİLER GAZİANTEP'İN ADI

Gaziantep’in asıl adı Ayıntap olarak geçiyormuş. Bu isim şehre sularının gür ve bol olmasından dolayı verilmiş. Ayın su kaynağı, pınar; tap da kuvvet anlamında kullanılıyormuş. Zamanla bu isim Antep olarak değişmiş. Kurtuluş savaşındaki kahramanlığından ötürü Gazi unvanını alarak Gaziantep olmuş. Türkiye’nin en büyük sekizinci şehri olan Gaziantep, UNESCO tarafından “Dünya Gastronomi Şehri” olarak koruma altında. GAZİANTEP'E ULAŞIM

Gaziantep'te havalimanı bulunuyor. İster uçakla, ister kara yoluyla ulaşım sağlayabilirsiniz. GAZİANTEP'TE YEME-İÇME

Gaziantep'e gitmeden diyet yapmanızda fayda var. Zira fazlasıyla geri alınacak kilolar vadediyor Entep. Hatta siz iyisi mi yanınızda bir beden büyük pantolon da götürün. Kapanmayan düğmelerle başınız derde girmesin. Şaka bir yana günde 5-6 öğün yemeye hazır olun. Ve gitmeden iyi bir araştırma yapıp neyi nerede yemek istediğinize karar verin. Hatta yoğun sezonda gidiyorsanız rezervasyon yaptırmanızda da fayda var. Ah unutmadan söylemeliyim. Mide ilaçlarınızı yanınıza almayı unutmayın!

GAZİANTEP'TE KONAKLAMA

Gaziantep’te, tarihi konaklar ve hanlar dönüştürülerek otel yapılmış. Klasik oteller de var elbette ama bence Gaziantep'in tarihi dokusunu daha iyi hissedebilmek için konak ve han oteller çok yerinde bir seçim olur. GAZİANTEP KAÇ GÜNDE GEZİLİR?

Gaziantep'te gezilecek yerleri hakkıyla gezmek ve gastronomi şehri oluşunun hakkını vermek için minimum 3 gün tavsiye ediyorum. GAZİANTEP'E NE ZAMAN GİDİLMELİ?

Yaz aylarında Gaziantep'in çok sıcak olduğunu belirteyim. Kışınsa oldukça soğuk oluyor. O nedenle ilkbahar ve sonbahar aylarını tercih ederseniz çok daha rahat gezersiniz. GAZİANTEP GEZİLECEK YERLER TARİHİ YERLER GAZİANTEP KALESİ

Gaziantep Kalesi, Türkiye’de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden birisi. İhtişamlı ve heybetiyli duruşu, bir sır gibi gizlediği tarihiyle şehir merkezinde, Gaziantep'e gelen herkesin hemen dikkatini çekiyor. Gaziantep Kalesinin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. Gaziantep Kalesi Efsanesi: Efsaneye göre kaleyi zengin bir kadın yaptırıyormuş. Bir gün sokağa çıkmış ve yolda kalabalık insan topluluğunun bir cenazeyi götürüşüne rastlamış. Yanındaki uşağına dönerek “bu nedir” diye sormuş. Uşak ise; “Efendim insanlar bir gün gelir ölürler, ölülerini de böyle tabut içinde taşıyarak mezarlığa götürür ve toprağa gömerler. Gördüğünüz tabutun içinde dün bizim gibi canlı olan bir insan cesedi var……” der. Bunun üzerine zengin kadın uşağıyla beraber geri döner ve kaleyi yapan ustaları yanına çağırarak; “ bırakın kale yarım kalsın, ben ölümü hiç düşünmezdim….” demiş.

Esas adı Kala-i Füsus (Yüzük Kalesi) olan Gaziantep Kalesinin bu adı da başka bir efsaneye dayanıyor. Bu efsaneye göre kaleyi, bölgenin sahibi olan bir kız yaptırıyormuş. Kalenin yapım masrafını karşılamak için çok kıymetli taşı olan yüzüğünü satmış. Bunun için kaleye, yüzük kalesi anlamında Kala-i Füsus adı verilmiş. Gaziantep Kalesi giriş ücreti 10 TL. Müze kart geçerli. BAKIRCILAR ÇARŞISI

Gaziantep'te gezilecek yerler listesinin olmazsa olmazıdır Bakırcılar Çarşısı. Gaziantep deyince benim aklıma ilk gelenlerden biri bakırları oluyor. Bakır döven esnaflar, renk renk çarıklar, oyuncak dükkanları, hediyelik eşyacılar, kilimler, yöresel çantalr ve daha neler neler var Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda. Buram buram tarih var, yaşanmışlık var, ömrünü bir mesleğe adamış emektarlar var. Hanlar Bölgesi’nde bulunan çarşının tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmemekle birlikte, ilk olarak 19. yüzyılda oluşmaya başladığı tahmin ediliyor. Gaziantep'ten ne alınır sorusunun cevabı da bu çarşıda. İster kendinize hatıra, ister sevdiklerinize hediye, Bakırcılar Çarşısı'nda almak isteyeceğiniz çok güzel el emeği ürünler bulabilirsiniz.

TARİHİ ANTEP EVLERİ/ BEY MAHALLESİ

Bey Mahallesi Gaziantep merkez gezilecek yerlerden. Gaziantep’in tarihini hissedebileceğiniz, 1500’lü yıllardan kalma taş evlerin olduğu bir mahalle. Tarihi Antep evleri kesinlikle görmeye değer. Sokakları dolaşın ve eski evleri inceleyin. yüzyıla kadar, azınlık olan Ermeniler ile Müslüman halkın barış içinde yaşadığı bu mahalle, yanana kilise ve camiiler yüzlerce yıl hakim olan hoşgörünün en güzel kanıtı. Taş sokakları, tarihi evleri ve kültür mozaiğiyle Bey Mahallesi'ni gezmekten keyif alacaksınız. ZİNCİRLİ BEDESTEN Zincirli Bedesten: XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde Darendeli Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmış. Halk arasında “Kara Basamak Bedesteni” olarak biliniyor. Uzun yıllar kasaplara ev sahipliği yaptığı için Et Hali olarak da adlandırılmış. Zincirli Bedesten üstü kapalı ve tek katlı bir yapı. Daha sonraları üzerine bir kat daha yapılarak Adliye Binası olarak kullanılmış ancak 1957 yılındaki yangında bu bölüm tamamen yok olmuş. Burası Gaziantep gezilecek yerler listenizde olmalı. GÜMRÜK HANI

Gümrük Han, Gaziantep Kalesi çevresinde yer alıyor. Hacı Ömer Efendi tarafından 1873-1878 yılları arasında yaptırılmış. ‘Yolcu hanı’ olarak inşa edilen hanın zemin katındaki mekânlar depo ve ahır, üst katta yer alan odalar ise yolcuların kalması için yapılmış.

Tarihi han, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının üretim ve satış merkezi olarak “Yaşayan Müze” kimliği ile hizmet sunuyor. Gümrük Han’da gümüşçülük, tesbihçilik, ressam kilimci, aba dokuma, mozaik, cam üfleme, bakır işleme, takunya, ebru, eski gelinlik salonu, Antep işi, el ürünleri satış yeri, ahşap oyma, kutnu dokuma, yemenicilik, kilimcilik ve sedefkârlık meslekleri yaşatılıyor. Gümrük Hanı'na giriş ücretsiz. 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. NAİB HAMAMI

Antep'in hamamları türküsü boşuna yapılmamış sanırım. Gaziantep'de hamam kültürü epey gelişmiş. 16.yüzyılın ilk çeyreklerinde yapıldığı tahmin ediliyor. Naib Hamamı Gaziantep'in en eski yerleşim yerlerinden biri olan Tabakhane semtinde inşa edilmiş olup bölgedeki hamamlar içerisinde en az değişikliğe uğramış hamamlardan biri. Üstelik günümüzde hala hizmet veriyor. Gaziantep'te vaktiniz bolsa burada tarihi hamam keyfi yapabilirsiniz. KURTULUŞ CAMİİ

Kurtuluş Camii 1892 yılında Valide Meryem Kilisesi (St. Mary) olarak yaptırılmış. Önceleri kilise ve hapishane olarak kullanılan bu yapı, sonradan camiye dönüştürülmüş. Gaziantep'in en büyük camilerinden olan Kurtuluş Camii'yi Gaziantep'te gezilecek yerler listenize almalısınız.

KALEOĞLU MAĞARASI

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve geçmişte birçok amaçla kullanılan mağara, günümüzde kafe olarak hizmet veriyor. 500 yıllık bir tarihi olan mağara doğal klima etkisi yaratıyor. Yaz aylarında sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu günlerde ziyaretçiler bu mağarada serinliyor. Yaz kış mağaranın iç sıcaklığı 15 derece civarında. MÜZELER ŞAHİNBEY MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ

Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı’nda Gaziantep direnişinin tüm yönlerini etkili bir şekilde sunuyor. Müze; Anteplilerin İngiliz ve Fransız işgaline karşı kahramanca yürüttüğü ve “Gazi” unvanını kazandığı savunmanın önemini ve detayını günümüz ve gelecek nesillere daha iyi aktaracak nitelikte yapılmış. Gezerken duygulanmamak elde değil. Müzeye giriş ücretsiz. 09.00-18.00 saatleri arasında burayı gezebilirsiniz. ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ Sırf Zeugma Mozaik Müzesi'ni görmek için bile Gaziantep'e gidilebilir. Zeugma Antik Kenti’nden çıkartılan, toplam olarak 2 bin 500 metrekarelik alanı kaplayan ve bu dönemde sanatın ulaştığı zirve noktasının örneklerini meydana getiren mozaikleri bu müzede görebilirsiniz. Roma Dönemi’ne ait heykeller, sütunlar ve çeşmeleri de müzede görmek mümkün. Müzenin en önemli eseri M.S. 2'nci yüzyıl tarihli Maenad ya da bilinen adıyla Çingene Kızı Mozaiği. Zeugma’nın Mona Lisa’sı olarak adlandırılan eser antik kentin ve müzenin simgesi haline gelmiş.

Zeugma Mozaik Müzesi giriş ücreti 30 TL. Müze kart geçerli. HAMAM MÜZESİ

Gaziantep Hamam Müzesi, Osmanlı hamam mimarisi ve kültürünün en güzel örneklerinden birisi. Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan külliyenin hamam bölümü olarak hizmet vermiş. 1577 tarihinde yapıldığı biliniyor. Paşa Hamamı olarak uzun yıllar hizmet veren yapı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında restorasyonu tamamlanarak, Gaziantep hamam kültürünün yaşatıldığı bir müze haline dönüştürüldü. Gaziantep Hamam Müzesi giriş ücreti 5 tl. PANORAMA 25 ARALIK MÜZESİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan "Panorama 25 Aralık Müzesi"nde, Antep savunması ile Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'daki mücadele, görsel tasarımlar, belgeler ve dönemin eşyalarıyla anlatılıyor. Gazi şehrin 11 ay boyunca düşmana karşı verdiği mücadeleyi tüm ayrıntılarıyla ziyaretçilerine tekrar yaşatıyor. 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşun 99’ncu yıl dönümü olan 25.12.2020 tarihinde ziyarete açıldı. Pandemi koşullarından dolayı müze, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Müzede uzman tarihçiler, randevu sistemi ile kafile şeklinde ziyaretçileri ağırlayıp, Antep Savunması’nın tarihi ve eserlerle ilgili bilgi verecek. İlk üç ay müze tüm ziyaretçilerini ücretsiz ağırlayacak. Panorama 25 Aralık müzesi, Gaziantep gezilecek yerler listesine yeni eklenen değerlerden biri oldu.

GORGO MEDUSA CAM ESERLER MÜZESİ

Gorgo Medusa Cam Eserler Müzesi Türkiye’nin ilk özel cam eserler müzesidir. Gaziantep Kalesi civarında eski bir Antepevi’nde hizmete açılan müze altı odadan oluşuyor. Müzede; Eski Tunç Çağı'na ait bronz figürinler, Roma Dönemi'ne ait çeşitli bronz eserler, cam bardaklar, altın takılar, kil mühür baskıları, İslami Dönem'e ait altın sikkeler, Roma ve İslami döneme ait cam şişeler, parfüm ve gözyaşı şişeleri, cam ve pişmiş toprak amforalar, Fenike Dönemi renkli cam amforalar, cam bilezikler, pişmiş toprak kandiller sergileniyor. Gorgo Medusa Cam Eserler Müzesinde yaklaşık 4 bine yakın eser bulunuyor. Bu eser grubunun yüzde 70'ini cam eserler oluşturuyor. EMİNE GÖĞÜŞ MUTFAK MÜZESİ

Gaziantep binlerce yıllık geçmişinde bir çok medeniyetin egemenliğinde kalmış, çok kültürlü bir şehir olmuş. Bu durum da Gaziantep mutfağının zenginleşmesine olanak sağlamış. Her bir yemeği ayrı özen isteyen, hazırlanması titiz çalışma gerektiren Gaziantep mutfağı, emekle, yardımlaşmayla yaşamaya devam ediyor.

Mahalle aralarında kadınların bir araya gelip yardımlaşarak kışa hazırlık için oyduğu dolmalıklar, evlerin damlarını süsleyen rengârenk kırmızı, yeşil biberler, organik salçalar, turşular, imece usulü ile yapılan işin yorgunluğunu atmak için yine hep beraber yenilen yemekler bu mutfağın en güzel yönlerinden. Gaziantep, 2016 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na "Gastronomi" alanında dahil olarak hak ettiği ünvana kavuştu. Kebapları, yemekleri, tescilli baklavası ve damakta iz bırakan tüm lezzetleri ile dünyada şehir ismi ile anılan tek mutfak olmayı başardı. Bu kültürel birikimin tarihçesinin anlatıldığı Emine Göğüş Mutfak Müzesi ise şehre gelen konukların ilgi ve merakla ziyaret ettiği bir müze. Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde, Gaziantep mutfağında kullanılan araç ve gereçler teşhir ediliyor ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekler görseller halinde sergileniyor. Türkiye’de kurulmuş ilk mutfak müzesi olma özelliğine de sahiptir. Ayrıca müze içerisinde Gaziantep’e özgü baharat ve bakır ürünleri satan hediyelik eşya satış bölümü de bulunuyor.

GAZİANTEP ATATÜRK ANI MÜZESİ

Tarihi Bey Mahallesi’nde bulunan ve iki binadan oluşan yapının birinci bölümünde; Atatürk’ün konakladığı mekanın bir benzeri ve kullandığı şahsi eşyaların orijinalleri sergileniyor. İkinci bölümde ise; Atatürk Araştırma Kitaplığı ile Antep Savunması’nın anlatıldığı Sözlü Tarih Araştırma Odası yer alıyor. Bu bölümde Antep Savunması kahramanlarının sinevizyon gösterileriyle anlatıldığı salon ve halkın o dönemlerde kullandığı eşyaların örnekleri bulunuyor. Atatürk’ün kaldığı odanın, orijinal eşyalarla canlandırıldığı Anı Müzesi’nde, ziyaretinde kullandığı kahve fincanından okuduğu kitaplara; kent tarihini anlatan yüzlerce yayından, dönemin kahramanlarının hikayelerine dek pek çok değerli eseri görebilirsiniz. Gaziantep Atatürk anı müzesi giriş ücreti 5 TL. GAZİANTEP OYUN VE OYUNCAK MÜZESİ

Gaziantep gezilecek yerler listesinin en keyifli noktalarından birine geldi sıra. Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde 1700’lü yıllardan kalma oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergileniyor. Müze tarihi bir Antep evinde ve Gaziantep’in en eski mahallelerinden biri olan Bey Mahallesi’nde yer alıyor. Bu masalsı ev, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış, Türkiye’nin 4'üncü Oyun ve Oyuncak Müzesi olarak kapılarını ziyaretçilerine açmış. Gaziantep oyuncak müzesi giriş ücreti 5 TL, öğrencilere ücretsiz.

BAYAZHAN GAZİANTEP KENT MÜZESİ

Bir tütün tüccarı olan Bayaz Ahmet Efendi tarafından 1909 yılında yaptırılan Bayazhan; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gaziantep kent kültürü ve tarihinin tanıtılması amacıyla müze haline getirilerek 2009 yılında hizmete açıldı. Bayazhan Kent Müzesi’nde Gaziantep’in tarihi, turistik yerleri, doğal güzellikleri, ekonomisi, el sanatları ve mutfak kültürü hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Gaziantep gezilecek müzelere bir yenisini daha ekledik. Bayazhan Gaziantep Kent Müzesi'nee giriş ücret 5 TL. Öğrenciler için ücretsiz. İSLAM BİLİM TARİHİ MÜZESİ

İslam Bilim Tarihi Müzesi, Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılmış İslam kültür coğrafyasındaki bilimsel faaliyetleri, icatları ve keşifleri, alanında birçok ilki ve yeniliği barındırıyor. Müzede astronomi, coğrafya, denizcilik, fizik-mekanik, tıp ve kimya alanlarında Müslüman bilim adamları tarafından gerçekleştirilmiş bilim ve teknik tarihinde büyük çığır açan çalışmalar yer alıyor. İslam medeniyetinin binlerce yıllık bilim ve teknik tarihindeki rolünün anlatıldığı İslam Bilim Tarihi Müzesi, ziyaretçilerini Müslüman Bilim adamları tarafından yapılan ve günümüze küçük değişikliklerle ulaşmış birçok icat ve keşif eşliğinde tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. İslam bilim tarihi müzesini gezmek isterseniz giriş ücreti ödemenize gerek yok.

GAZİANTEP ÇEVRESİNDE GEZİLECEK YERLER RUMKALE

Gaziantep ilçeleri gezilecek yerlerden biri Rumkale. Nizip ilçesi Kamışlı Köyü sınırlarında bulunuyor. Rumkale, Fırat Nehri ile Merzimen Çayı’nın birleştiği, bir tepe üzerinde yer alıyor. Antik Dönem'den günümüze kadar Şitamrat, Kal-a Rhomayta, Hromklay, Ranculat, Kal-at el Rum, Kal-at el Müslimin ve Kale-i Zerrin (Altın Kale) gibi bir çok isimle adlandırılmış. Rumkale’deki mimari kalıntıların Geç Roma ve Ortaçağ dönemlerine ait olduğu düşünülüyor. Kalede bugün görülebilen yapılar arasında Aziz Nerses Kilisesi, Barşavma Manastırı, çok sayıda yapı kalıntısı, su sarnıçları, kuyu ve hendek yer alıyor. Roma Dönemi'nde Hz. İsa’nın havarilerinden Yohannes’in Rumkale’ye gelip yerleşmesi ve burada Hıristiyanlık dinini yayması nedeniyle, bu yerleşim yeri Hıristiyanlık tarihinde önemli bir rol oynuyor. Yohannes’in, İncil’in kopyasını Rumkale’de bir mağarada sakladığı daha sonra kopyaların buradan alınıp Beyrut’a götürüldüğü anlatılıyor. Rumkale'ye Halfeti'den tekne turlarıyla da gidilebiliyor.