Müge Boz ve Caner Erdeniz Türkiye'yi terk etti! Gerekçeleri eleştiri aldı

Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz Türkiye'yi terk etmeye karar verdi. 2 çocukları olan çiftin ülkeden gitme sebebi sosyal medya X'te tartışma konusu oldu.

Basketbolcu Caner Erdeniz ile 2019'da Barselona'da nikâh masasına oturan model ve oyuncu Müge Boz, aynı yıl kızı Vina'yı kucağına almıştı. Müge Boz daha sonra ise Rika'yı doğurmuştu.

2 çocuklu mutlu bir aile tablosu çizen çift son olarak aldıkları kararla gündeme geldi. Ünlü çift, çocuklarının eğitimi için ülkeyi terk etmeye karar verdi.

Caner Erdeniz ve Müge Boz, İstanbul'da sahip oldukları evi kapatmayarak Londra'ya taşınmaya karar verince sosyal medya X'te de gündem oldu.

Bergüzar Korel, Kıvanç Tatlıtuğ, Mustafa Sandal gibi birçok ünlü ismin evinin bulunduğu İngiltere'ye eğitim amaçlı taşınan çifti duyanlar bu konuda eleştirilerini gizlemedi.

Sosyal medyada "Ne eğitimmiş bir tek ülke dışında var herhalde", "Parayı burada kazanıp orada harcıyorlar", "Ne güzel para var huzur var", "Eğitim gerekçesi komik oluyor", "Özel okul fiyatlarını görünce mantıklı karar" yorumları yapıldı.

Öte yandan son olarak Engin Altan Düzyatan çocuklarının eğitimi için Dubai'ye yerleşme kararı almıştı.

