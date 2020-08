Gaziantep Kolej Vakfı kapılarını 57. kez açmaya hazırlanıyor

Kuruluşunun 57. yılında eğitim öğretim için kapılarını açmaya hazırlanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Covit 19 önlemleri çerçevesin de uygulanması planlanan üç ayrı eğitim modeliyle ilgili hazırlıklar tamamlandı.

GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki yaptığı değerlendirmede, “Kurumlarımızda yüz yüze eğitim (yeni normal), hibrit eğitim modeli ve uzaktan \ online eğitim modellerinin bir arada kullanılabilmesine yönelik gerekli hazırlıklar

tamamlanmıştır” dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nın 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Okula Dönüş Planı ve Akademik Program Rehberini tamamlayarak kuruluşunun 57.yılında kapılarını eğitim ve öğretime açmaya hazır olduğunu ifade eden Genel Müdür İsmet Tiryaki uygulanması planlanan eğitim modelleriyle ilgili her türlü planlama ve hazırlıkları da yaptıklarını sözlerine ekledi.

Tiryaki, “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar ve yönlendirmeler doğrultusunda öğrenci velilerimizi bilgilendirmek amacıyla “2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Okula Dönüş Planı ve Akademik Program” rehberini hazırlamış bulunmaktayız. Covid-19 salgını dünya genelinde yaşamın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da etkisini göstermekte ve bu durum eğitimin farklı modellerinin eş zamanlı olarak planlanmasını kaçınılmaz kılmaktadır” şeklinde konuştu.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılına olağan üstü önlemlerle hazırız

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Tiryak pandemiyle mücadelede alınması gereken her türlü önlemin alındığını sürdürülebilir eğitim için olası her türlü senaryoya hazır olduklarını da ifade ederek, “Bu kapsamda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, vizyonu, misyonu ve temel değerleri çerçevesinde, bilimsel yaklaşımlardan ödün vermeden her türlü değişime ayak uyduran bir yapıya imkan sağlayan yaklaşımlara öncelik vermiştir. T.C. Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamada okulların 3 farklı senaryo doğrultusunda açılması durumu dikkate alınarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılında tüm akademik süreçleriyle ilgili hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Buna göre kurumlarımızda yüz yüze eğitim, Hibrit Eğitim Modeli ve uzaktan online eğitim modellerinin bir arada kullanılması stratejik planlarımızda yerini almıştır. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bu 3 farklı senaryoya göre kurgulanmış tüm akademik programlarımız da bu 3 senaryoya uyarlanabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Akademik programın yanı sıra öğrencilerimizin evden başlayıp okula geliş yolculuğunu da kapsayacak her aşamanın yer aldığı ve hastalığın okullarımızda yayılmasının önlenmesi amacıyla gerekli önlem ve uygulamaların da yer aldığı kapsamlı kitapçığımız; servis araçları, okul girişleri, sınıfların içleri, derslik alanlarımız, yemekhane, kantin, tuvalet, bahçe ve açık alanlar, ortak kullanım alanları, kütüphane, spor salonu, öğretmenler odası, ofisler gibi okuldaki her fiziki ortama özel tedbirleri kapsamaktadır” ifadelerini kullandı.

2020 - 2021 eğitim-öğretim yılına yönelik planlamalarımızı oluştururken, öğrencilerin ve çalışanların sağlık güvenliği ile ilgili önlemlerin üst düzeyde uygulanacağına da dikkat çeken Tiryaki, “Elbette en büyük önceliğimiz gerek öğrenci gerekse çalışanlarımızın sağlığı olup sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerimizi yürütmektir. Yüz yüze eğitim, hibrit eğitim ve uzaktan eğitim süreçlerinin bir arada yürütülmesi için gerekli strateji, tasarım ve altyapı çalışmalarının tasarlanması, olası senaryolara göre yüz yüze eğitime ara verilmesi durumunda yeni şartlara uyum sağlayabilecek esnek ve çevik yönetim modellerinin uygulanması, fiziksel mesafenin sağlanması için günlük pratiklerimizi standardize edecek şekilde gerekli düzenlemelerin yapılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde başlattığımız Gaziantep Kolej Vakfı Smart Class uzaktan eğitim sisteminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde büyük emeği geçen öğretmenlerimize ve velilerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bu olağanüstü dönemi başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi kutluyorum. Yapacağımız yeniliklerle yeni eğitim-öğretim yılında da öğrencilerimize en güvenli ve en verimli eğitim-öğretim ortamını sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Tüm veli, öğretmen ve öğrencilerimize sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.