Gaziantep protokolünden 29 Ekim mesajı

Gaziantep protokolü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kurt, mesajında Türk milletinin kendi iradesini boyunduruğu altına almak isteyenlere karşı her zaman olduğu gibi bugün de dimdik durduğunu ifade etti. Türkiye’nin daha da güçlenmesi için güçlü bir basına ihtiyaç olduğunu vurgulayan GBC Başkanı Kurt, "Bağımsız bir Türkiye’nin daha da güçlenmesi ve zalimlerin oyunlarını bozmaya devam etmesi için aynı zamanda güçlü bir basına da ihtiyaç vardır. Türk medyası, vatanının, milletinin yanındadır, yanında durmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşerilerimin ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayram’ını en içten duygularla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Cahit Çıkmaz yayımladığı mesajda Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, “Yazılı tarih şahadet etmektedir ki mensubu olmaktan şeref duyduğumuz Türk milleti, her devire iradesini ve benliğini devlet teşekkülüyle yansıtmıştır. Bu fazilet, milli kimliğin muhafaza, müdafaa ve temsiline ilişkin çağlar üstü bir ferasetin ve basiretin bariz delilidir. Zaman denilen çarkın dişlileri işlediği müddetçe Türk var olmuş, il olmuş, devlet olmuş; devrinin en çağcıl organizasyonunu tesis ederek kimliğini tarihin bağrına damga gibi vurmuştur. Nitekim bu damganın mührünü kanıyla, gözyaşıyla, alın teriyle karmaktan hiç geri durmamıştır. Bizi büyük Türk milleti yapan irade, 1071’de Malazgirt’te büyük kumandan Alparslan ile kefenine bürünüp cepheye yürüyerek anayurdun kapılarını aralayan iradedir. Bu irade, 1453’te Ulubatlı Hasan’ın Bizans surlarına diktiği sancakla yüce peygamberimizin övgüsüne mazhar olan ve çağ açıp çağ kapayan iradedir. Çanakkale’de Seyit Onbaşının şahsında 240 kiloluk mermiyi tek hamlede topun namlusuna süren irade, yine bu iradedir. Şanlı Türk’ün bu var olma iradesi, takvimler 29 Ekim 1923’ü gösterdiğinde bir kez daha tezahür ederek sonsuza kadar sürecek yeni bir devrin haberini vermiştir. Millet iradesinin tecelligahı olan gazi meclisimizin cumhuriyet yönetimini ilan ettiği bu tarih, Türk’ün göğsünde yanan istiklal ateşinin nüveden şahika mertebesine eriştiği tarihtir. Bugün cumhuriyetimizin ilanının 97. yıldönümünü idrak etmekteyiz. Bu vesileyle; yüce Türk milletinin her bir ferdinin Cumhuriyet Bayramı’nı daha nicelerine erişmek temennisiyle kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kutlu mirası bize bırakan tüm kadroları hürmet, rahmet ve dua ile anıyoruz. Yüce Atatürk’ün buyurduğu üzere ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır ki Milliyetçi Hareket Partisi, bu düsturun yılmaz savunucusu ve şaşmaz teminatıdır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.