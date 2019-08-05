Gaziantep'te Antep fıstığı çalan 4 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antep fıstığı üretiminin yoğun olduğu Nizip, Karkamış ve Oğuzeli ilçelerindeki hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı.

250 KİLO ANTEP FISTIĞI ELE GEÇİRİLDİ



Bahçelere girerek, ağaçlardaki fıstıkları çalanların bulunduğu 2 otomobili tespit eden ekipler, sürücüleri Turnalı Mahallesi kırsalında durdurdu. Ekiplerin araçlarda yaptığı aramada, çalındığı değerlendirilen 250 kilo Antep fıstığı ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü F.Ö. ile yanında bulunan M.Ö., S.Ö. ve M.Ö., gözaltına alınarak, sorgulamak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA

