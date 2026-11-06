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Sinop'ta çay taştı! Bölge sakininden ıslah çağrısı

Sinop'ta sağanak yağışın ardından taşan Karasu Çayı, Mertoğlu köyü çevresindeki çeltik alanlarını ve bir yolu sular altında bıraktı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, devam eden ıslah çalışmalarında taşkınların yaşandığı kesimlere öncelik verilmesini istedi.

Sinop'ta çay taştı! Bölge sakininden ıslah çağrısı

Sinop'ta sağanak yağışın ardından taşan Karasu Çayı, Mertoğlu köyü çevresindeki çeltik alanlarını ve yolun bir bölümünü sular altında bıraktı. Bölgede yaşayan Bahattin Gör, her yıl benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirterek dere yatağının düzenli temizlenmesi ve ıslah çalışmalarının tamamlanması çağrısında bulundu.

Sinop ta çay taştı! Bölge sakininden ıslah çağrısı 1

Taşkınların tarım alanlarını olumsuz etkilediğini ifade eden Gör, "Bu ovalarda her yıl su baskını, taşkın oluyor. Buna müdahale edilmesi lazım. Dere yataklarının düzenli olarak temizlenmesi lazım" dedi.

"YETKİLİLERİN İLK ÖNCE BURAYA MÜDAHALE ETMESİ LAZIM"

Muhtarlığın dönem dönem iş makinesiyle temizlik yaptırdığını ancak bu müdahalelerin yeterli olmadığını dile getiren Gör, kalıcı çözüm için çayın ıslah edilmesi gerektiğini söyledi. Çayın kıvrımlarının fazla olduğu kesimlerde taşkın yaşandığını belirten Gör, devam eden çalışmalarda bu noktalara öncelik verilmesini istedi.

Sinop ta çay taştı! Bölge sakininden ıslah çağrısı 2

Gör, tarım alanlarının ve ulaşım yolunun yeniden su altında kalmaması için sorun yaşanan kesimlerde çalışmaların hızlandırılmasını talep etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop
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