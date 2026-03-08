Gaziantep'te ortalık karıştı! Burak Yılmaz'dan 'istifa' tezahüratlarına sert yanıt: "Korkakların işi değil"

12 maçlık galibiyet hasretiyle yanıp tutuşan Gaziantep FK kötü gidişata dur diyemedi. Maçın ardından Gaziantep'de "Burası babanın çiftliği değil", "Burak Yılmaz istifa" şeklinde tezahüratları oluşurken, genç teknik adamdan da konuya dair açıklama geldi.

GAZİANTEP'TE PUANLAR PAYLAŞILDI, "İSTİFA" SESLERİ YÜKSELDİ!

Gaziantep FK, ligin dibine demir atan Fatih Karagümrük karşısında kritik 2 puan bıraktı. Maçın ardından stadyumda büyük bir protesto yaşanırken, taraftarlar teknik direktör Burak Yılmaz'ı sert sözlerle istifaya davet etti.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Gaziantep tribünlerinden tepkiler çığ gibi büyüdü. Galibiyet hasretine ve oynanan futbola isyan eden taraftarlar, yönetimi ve teknik heyeti hedef aldı. Tribünlerden yükselen "Burası babanın çiftliği değil" ve "Burak Yılmaz istifa" tezahüratları, stadyumu inletirken, güvenlik güçleri protestoların büyümemesi için yoğun çaba sarf etti.

KARŞILIKLI GOLLER GELDİ! MAXIM ÖNE GEÇİRDİ, SERGINHO CEVAP VERDİ...

Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip, 54. dakikada tecrübeli ismi Alexandru Maxim'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Ancak bu sevinç çok uzun sürmedi; 63. dakikada sahneye çıkan Serginho, Fatih Karagümrük adına beraberlik golünü kaydederek maçın skorunu tayin etti: 1-1.

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR: 12 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET!

Gaziantep FK için kötü gidişat bu maçla birlikte perçinlendi. Kırmızı-siyahlı ekip çıktığı son 12 karşılaşmada şu kabus dolu tabloyla karşı karşıya kaldı: 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 30'a yükseltirken, konuk ekip Fatih Karagümrük 14 puana ulaştı.

"BU İŞ KORKAKLARIN İŞİ DEĞİL"

Maçın ardından konuşan teknik direktör Burak Yılmaz, "Oyuncularımızın bir an önce kafalarını kaldırmaları lazım. Kendilerine eskisi gibi güvenmeleri lazım. Çünkü oyuncularım aynı oyuncular, böyle süreçlerde üzerine gitmek lazım. Yüzleşmek lazım, ondan korkmamak lazım.

Bu iş korkakların işi değil. Biz buradan Allah'ın izniyle ben bir sorun görmüyorum ama toparlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

"AHLAR VAHLAR ÇEKİLECEK BİR DURUM DEĞİL"

"Ahlar vahlar çekecek bir durum değil. Ama tabii ki de bir sıkıntılı sürecin içindeyiz. Bunu da biz toparlayacağız, oyuncularımızla, taraftarımızla birlikte toparlayacağız. Çok fazla kötü bir durum görmüyorum.

Cuma günü Antalya maçı var, kazanmak için sahada olacağız. Kazanamazsak da kaybetmek istemiyoruz. Ardından Fenerbahçe maçı var. Sonra da bir izin var. O izin bize çok iyi gelecektir. Çünkü biz çok sorunlar yaşadık. Yine de birbirimizden kopmuyoruz, inanıyoruz. "

"BENCE HİÇBİR PROBLEM YOK!"

"Bir kere istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Oyuncularımız psikolojik bir moralsizlik içindeler. Onun akabinde istediğimiz hiçbir şeyi yapamazken ne olursa olsun öne geçtik. Bunu da koruyamadık.

Böyle süreçler futbolda var. Nasıl bundan önce çok iyi yaptıysak, bu yaşanılabilen bir süreç. Bunu da biz tekrardan toparlayacağız. Oyuncularımızın yanında olacağız, onlara gereğini söyleyeceğiz, doğru yolu göstereceğiz, onlar bize gösterecek, doğru yolu bulacağız. Bunlar futbolda var.

Önemli olan buradan kalkabilmek, buradan hemen sıyrılabilmek. Bunu söylerken, bence hiçbir problem yok çünkü ilk 10'dayız. Düşmeyle ilgili herhangi bir problemimizin olacağını düşünmüyorum. Geldiğimiz noktayla şu anda geldiğimiz noktanın farkı çok büyük. İlk 10'dayız, hedeflerimiz var, kötü bir süreç olacaktır."

"BURAYA GELİRKEN 'KÜMEDE KALALIM YETER' DEDİLER!"

"Futbolda birlik ve beraberliği göstermek lazım. Sonuç almak önemli ve alacağız. Ben buraya gelirken ‘Ne olur hocam kümede kalalım yeterli’ dediler. Biz de o minvalde emin adımlarla gidiyoruz.

İnsanlar Avrupa vs. onu bunu söylerken de ben dedim ki 'Sakin olun, ayaklarınız yere bassın, öyle bir hedefimiz yok' demiştim.

Ben gerçekçi bir şekilde kimseye hayal satmadan bence doğru bir şekilde gidiyorum. Sadece psikolojik olarak biraz sıkıntılarımız var, onları da çözeceğiz."