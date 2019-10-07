Gaziantep'te polisten kaçan alkollü sürücü havaya ateş açılarak yakalandı

İlçe merkezinde akşam saatlerinde elinde av tüfeğiyle dolaşan H.U.'yu görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisi gören H.U., 79 AD 905 plakalı otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Polis takip ettiği otomobili yaşanan kovalamaca sonucu havaya ateş ederek durdurdu. Ekipler araçta yaptığı aramada av tüfeği ile tüfeğe ait çok sayıda kartuş ve pet şişe içinde alkol ele geçirdi. Polisin yaptığı kontrolde ise H.U. 215 promil alkollü olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Tüfeğe el koyan ekipler H.U.'yu gözaltına alarak emniyete götürdü.

(DHA)

