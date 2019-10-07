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Gaziantep'te polisten kaçan alkollü sürücü havaya ateş açılarak yakalandı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 07.10.2019 22:30 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sokakta av tüfeği ile gezerken polisi görünce otomobille kaçmaya çalışan H.U. (60), havaya ateş edilerek durduruldu. Polisin yaptığı kontrolde H.U.'nun alkollü olduğu belirlendi.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde elinde av tüfeğiyle dolaşan H.U.'yu görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisi gören H.U., 79 AD 905 plakalı otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Polis takip ettiği otomobili yaşanan kovalamaca sonucu havaya ateş ederek durdurdu. Ekipler araçta yaptığı aramada av tüfeği ile tüfeğe ait çok sayıda kartuş ve pet şişe içinde alkol ele geçirdi. Polisin yaptığı kontrolde ise H.U. 215 promil alkollü olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Tüfeğe el koyan ekipler H.U.'yu gözaltına alarak emniyete götürdü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
gaziantep Alkollü sürücü

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