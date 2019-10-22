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Gaziantep'te sakatlık kabusu

GAZİANTEPSPOR HABERLERİ  | 22.10.2019 13:39 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Gaziantep'te Muhammet Demir, Tetteh, Morais ve Muğdat Çelik’in sakatlıkları teknik heyeti düşündürüyor.

Gaziantep'te sakatlık kabusu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Muhammet Demir sağ kasık fıtığındaki ağrıları nedeniyle ameliyat edildi. Golcü futbolcu, 6 ila 8 hafta forma giyemeyecek.

Adanaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ağrı hisseden Morais'te ise 1. derece yırtık oluştuğu tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine devam ediliyor.

TETTEH 3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Ligin 6. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdulaziz Tetteh'de diz kemiği ödemi tespit edildi. Tedavisine başlanan Tetteh, en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalacak.

MUĞDAT ÇELİK 6 AY DAHA YOK
Bir süre önce sol diz çapraz bağlarının kopmasının ardından 15 gün önce ameliyat edilen Muğdat Çelik ise 6 ay daha forma giyemeyecek.

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