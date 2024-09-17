Gaziantep Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Galatasaray maçı sonrası çarpıcı açıklamalar! ''İlk golde el vardı ama...''

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 kaybeden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Takım olarak iyi mücadele etmelerine rağmen yenildiklerinin altını çizen İnan, hakem hakkında kullandığı ifadeler dikkat çekti.

İşte Selçuk İnan'ın maç sonu sözleri;

''İKİ GÜN ARAYLA İKİ DEPLASMAN MAÇINA ÇIKAN TAKIM HATIRLAMIYORUM...''

"Daha önce iki gün arayla iki deplasman maçı oynayan takım hatırlamıyorum. Oyuncularımın haklarını korumak benim önceliğim. Bizim için zordu. Gaziantep'ten Sivas'a gittik, oradan buraya geldik. Zaten 8 önemli oyuncumuz bizimle değildi. Bizim gibi takımlar için bu kadar oyuncu önemli bir eksik. Buna rağmen iyi mücadele ettik. Galatasaray bugün hak ederek kazandı. Onları tebrik ediyorum. Bizim de iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Yeni bir takımız. Sahada topun bizde olduğu dönemde biraz daha kaliteli olabilseydik önemli boşluklar yakalardık. Birden fazla gol atabilirdik. Mücadelelerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum ama maçı kaybettiğimiz için üzgünüm."

''HİÇ TAKTİK ANTRENMANI YAPMADAN...''

"8 önemli oyuncumuz eksikti. Doğru oyuncuları en kısa sürede bulmak ve neredeyse hiç taktik antrenman yapamadan Galatasaray maçına çıkmak kolay değil. Elimizdeki oyuncuların neredeyse tamamı defansifti. Ofansif oyuncularımız ya statü ya da sakatlıktan dolayı aramızda değildi. Benim için maçın başında 2 gol yemek büyük hayal kırıklığı oldu. İlk yarım saati istediğimiz şekilde geçebilseydik maçın sonucu farklı olabilirdi."

''EL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM''

"Eski bir futbolcu olarak ilk golde bir el olduğunu düşünüyorum. Hakemin verdiği karardan ziyade pozisyondan sonra çok çabuk oyunu başlatmasını anlayamadım. Çok çabuk karar verilebilecek bir pozisyon değildi. Daha ayrıntılı bir şekilde incelenmeliydi. Bana göre el vardı ama hakem bunu pas geçti."

''SESSİZ KALMANIN FAYDASINI GÖRMEDİM''

"Gaziantep FK Teknik Direktörü olarak bu sezon hakemleri eleştirmedim. Bir eleştiri olacaksa her maçta takdir haklarının hepsini rakiplerden yana kullandılar. Sessiz kalmanın faydasını görmedim. Sesimin çok çıkmasını da istemiyorum ama büyük bir futbol şehriyiz. Hakemlerin bundan sonraki maçlarda daha dikkatli olmasını rica ediyorum."