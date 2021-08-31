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Gaziantep Ticaret Borsası

31.08.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,90 ila 10 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,90 ila 10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg2,953,34Sert Buğday (İç Anadolu)Kg2,903,15Ekmeklik buğdayKg2,422,70Çakır arpaKg2,582,59Beyaz arpaKg2,552,56Kırmızı kabuklu mercimekKg9,9010,00MısırKg2,452,47

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Gaziantep Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Salı

Çelemler Eczanesi
Sehitkamil
Çelikkıran Eczanesi
Sehitkamil
Eren Bahar Eczanesi
Sehitkamil
Mercan Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Şeker Eczanesi
Sehitkamil
Alper Şahin Eczanesi
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