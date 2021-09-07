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Gaziantep Ticaret Borsası

07.09.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,70 ila 10 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında, kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,70 ila 10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg2,923,26Sert Buğday (İç Anadolu)Kg2,903,15Ekmeklik buğdayKg2,472,65Çakır arpaKg2,552,56Beyaz arpaKg2,522,54Kırmızı kabuklu mercimekKg9,7010,00MısırKg2,462,48

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Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Altınay Sağlık Eczanesi
Sehitkamil
Bodur Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Hacıbaba Emek Eczanesi
Sehitkamil
Oruç Eczanesi
Sehitkamil
Zer Eczanesi
Sehitkamil
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