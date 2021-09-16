Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50-9,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg2,903,23Sert buğday (İç Anadolu)Kg2,873,08Ekmeklik buğdayKg2,462,77Çakır arpaKg2,532,55Beyaz arpaKg2,492,50Kırmızı kabuklu mercimekKg9,509,70MısırKg2,532,54



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