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Gaziantep Ticaret Borsası

16.09.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50-9,70 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50-9,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg2,903,23Sert buğday (İç Anadolu)Kg2,873,08Ekmeklik buğdayKg2,462,77Çakır arpaKg2,532,55Beyaz arpaKg2,492,50Kırmızı kabuklu mercimekKg9,509,70MısırKg2,532,54

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Gaziantep Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Perşembe

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Sehitkamil
Güvenevler Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
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Kılıç Eczanesi
Sehitkamil
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