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Gaziantep Ticaret Borsası

23.09.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50-9,70 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50-9,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg3,083,38Sert buğday (İç Anadolu)Kg3,003,22Ekmeklik buğdayKg2,522,82Çakır arpaKg2,542,56Beyaz arpaKg2,502,51Kırmızı kabuklu mercimekKg9,509,70MısırKg2,592,60

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Sehitkamil
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İbrahim Telli Eczanesi
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Sehitkamil
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Sehitkamil
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