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Gaziantep Ticaret Borsası

29.09.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,50 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg3,053,30Sert buğday (İç Anadolu)Kg2,953,12Ekmeklik buğdayKg2,602,85Çakır arpaKg2,532,55Beyaz arpaKg2,482,50Kırmızı kabuklu mercimekKg9,309,50MısırKg2,732,74

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Gaziantep Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Çarşamba

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Leyla Eczanesi
Sehitkamil
Mercan Eczanesi
Sehitkamil
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Sehitkamil
Samet Eren Eczanesi
Sehitkamil
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