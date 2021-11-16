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Gaziantep Ticaret Borsası

16.11.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz arpanın kilogramı 3,05-3,10 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında beyaz arpanın kilogramı 3,05-3,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar
En düşük (TL)En yüksek (TL)Sert buğday (Güneydoğu)Kg
3,854,10Ekmeklik buğdayKg
3,553,80Çakır arpaKg
3,053,10Beyaz arpaKg
3,053,10Kırmızı kabuklu mercimekKg
10,2010,40MısırKg
2,702,83

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