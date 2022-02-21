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Gaziantep Ticaret Borsası

21.02.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çakır arpanın kilogramı 3,92-3,95 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında çakır arpanın kilogramı en yüksek 3,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,5014,00Buğday (sert)Kg4,555,50Buğday (ekmeklik)Kg3,904,45Arpa (çakır)Kg3,923,95MısırKg3,603,90

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