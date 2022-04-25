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Gaziantep Ticaret Borsası

25.04.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,0014,30Buğday (sert)Kg5,706,20Buğday (ekmeklik)Kg5,105,50Arpa (çakır)Kg5,285,30MısırKg5,255,32

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