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Gaziantep Ticaret Borsası

20.05.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (sert)Kg6,206,70Buğday (ekmeklik)Kg5,556,00Arpa (beyaz)Kg6,106,15MısırKg5,876,00

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