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Gaziantep Ticaret Borsası

17.06.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 7,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,5014,50Buğday (sert)Kg7,408,00Buğday (ekmeklik)Kg6,557,25Arpa (çakır)Kg6,656,72MısırKg6,356,50

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