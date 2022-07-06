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Gaziantep Ticaret Borsası

06.07.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 8 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,0013,50Buğday (sert)Kg7,208.00Buğday (ekmeklik)Kg6,407,25Arpa (beyaz)Kg6,156,25MısırKg5,956,10

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Gaziantep gaziantep ticaret borsası

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