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Gaziantep Ticaret Borsası

18.07.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,0014,30Buğday (sert)Kg7,308,10Buğday (ekmeklik)Kg6,457,25Arpa (beyaz)Kg6,306,40MısırKg6,006,20

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Gaziantep gaziantep ticaret borsası

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