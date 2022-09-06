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Gaziantep Ticaret Borsası

06.09.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 7,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,5013,80Buğday (sert)Kg7,007,60Buğday (ekmeklik)Kg5,807,05Arpa (çakır)Kg6,206,25MısırKg5,385,55

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buğday Gaziantep borsa

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