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Gaziantep Üniversitesinde keçi kılından yalıtım malzemesi üretildi

12.06.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Güneşoğlu'nun keçi kılı kullanarak geliştirdiği yatılım panelleri ısı ve ses bakımından emsallerinden daha verimli sonuç sağlıyor.

Prof. Dr. Güneşoğlu, değerli bulunmayan ve kullanım alanı gittikçe azalan keçi kılının değerlendirilmesi ve yalıtım malzemesi üretilmesi amacıyla Kahramanmaraş merkezli bir firmayla çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında keçi üreticiliğinin yoğun yapıldığı Akdeniz Bölgesi'ndeki kıl keçilerinden temin edilen kıllar, polyester lifleriyle karıştırılarak ısı ve ses yatılım paneli geliştirildi.

Yaklaşık 8 aylık çalışmayla üretilen malzemenin emsallerine göre ses ve ısı yalıtımının daha verimli olduğu ortaya konuldu.

Güneşoğlu, AA muhabirine, Yörük kültüründe önemli yere sahip keçe çadırı ve giysisi fikriyle çalışmaya başladıklarını söyledi.

Geleneksel yöntemlerle hazırlan keçe ürünlerinin güzel bir ses ve ısı yalıtımı sunduğunu ifade eden Güneşoğlu, "Bölgemizde kıl keçisi Kahramanmaraş, Antalya ve Isparta'da bol miktarda var. Daha çok süt ve et için yetiştiriliyor ve kılları Tiftik keçisi gibi endüstriyel değere sahip değil. Çünkü incelik, uzunluk oranı değerleri düşük ve endüstriyel ortamda işlenmesi zor. Bölgedeki yün ve kıl çadırlarının kullanımı da azaldığı için her sene kırpılan hayvanların tonlarca kılları toprağa gömülüyor veya yakılıyor." dedi.

"EMSALLERİNE GÖRE DAHA YÜKSEK TERMAL YALITIM SUNUYOR"

Prof. Dr. Güneşoğlu, toplanıp temizlenen keçi kıllarını belli bir yumuşaklığa getirdikten sonra polyester lifi ile karıştırdıklarını ve yalıtım malzemesini geliştirdiklerini anlattı.

Geliştirdikleri ürünü birçok testten geçirdiklerine işaret eden Güneşoğlu, şu bilgileri verdi:

"Üniversitede ısı iletkenliklerini, mukavemet, hava geçirgenliklerini ölçtük. Örnekler çok ince olduğu durumda bile düşük termal iletkenlik verdi. Diğer endüstriyel emsallerine göre çok iyi ses yalıtımı performansı sundu. Kahramanmaraş merkezli firma da destek verdi ve yatırım yapmayı planladı. Ürün şu an farklı kalınlıklarda üretildi. Bunun kısa sürede sanayileşmesi ve endüstriyelleşmesini bekliyoruz. Bu amaçla TSE için de çalışmalarımız başladı.

Özellikle Kahramanmaraş'ta her sene atık olan, kullanılmayan, tonlarca keçi kılını sanayiye kazandırmış olacağız. Ürettiğimiz ürünün farklı inceliklerdeki ticari örneklerine göre birim kalınlığın ısıl direnç değeri oldukça yüksek. Ürünümüz emsallerine göre daha yüksek termal yalıtım sunuyor. Doğal lif kullanılması ürünümüze nefes alabilirlik katıyor. Bu da inşaatların iç hava kalitesini olumlu etkileyecek bir özellik."

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