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Gaziantep ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi heyecanı

19.06.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi heyecanı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) giren adaylar sınav heyecanı yaşadı.

Gaziantep'te sınava girecek öğrenciler, erken saatlerde okul çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Güvenlik kontrolünden geçen öğrenciler, sınav merkezine alındı.

Yakınları ise dışarıda öğrencileri için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

İslahiye ilçesinde ise Cumhuriyet Ortaokulunda sınava girecek adaylardan İlknur Çelik, kimliğini evde unutunca polis memurları yardımcı olmak üzere devreye girdi.

Kimliğini evden alan öğrenci, zamanında okula yetişemeyince sınava giremedi.

- Kilis

Kilis'te AYT, 11 binada, 170 salonda ve 3 bin 785 adayın katılımıyla başladı.

Saatler öncesinden sınavın yapılacağı merkezlere giderek bekleyen adaylar, yapılan kontrollerin ardından sınava girecekleri salonlara alındı.

Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta ise sınava girecek adaylar, kontrollerin ardından salonlara alındı.

Adayların yakınları ise okul çevrelerinde dua ederek bekledi.

Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sınava girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağladı.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri sınava yetişmekte güçlük çeken adaylar için bugün de seferber oldu.

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