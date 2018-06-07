Gaziantepspor'da Ender Alkan dönemi

Gaziantepspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Gaziantepspor Profesyonel A Takımımızın Teknik Direktörü Ender Alkan oldu. Kulüp Başkanımız Hasan Şahin ve yöneticilerimizin bugün yaptığı görüşmenin ardından takımımızın yeni teknik direktörü olmuştur. Ender Alkan'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.
Maltepespor, Kartalspor, Bursaspor, Ankaragücü, Denizlispor, Diyarbakırspor, Kasımpaşa, Darıca Gençlerbirliği, Zeytinburnu ve Bugsaşspor gibi takımlarda futbol oynayan Ender Alkan, Kasyeri Erciyespor altyapısından sonra Çaykur Rize U21 ve A takımlarında antrenör olarak görev yaptı. Alkan, Çaykur Rizespor'da Hikmet Karaman ve İbrahim Üzülmez ile çalışmıştı.
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