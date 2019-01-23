SPOR

Gaziantepspor ligden çekilme kararı aldı

FUTBOL HABERLERİ  | 23.01.2019 09:46 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor, ligden çekilme kararı aldı.

Gaziantepspor ligden çekilme kararı aldı

Kulüpten yapılan açıklamada, geçmiş yönetimlerin bıraktığı ağır borç yükü nedeniyle çok sayıda puan silme ve alt lige düşürülme cezası alındığı hatırlatıldı.

Kulübün 50 yıllık tarihiyle Gaziantep şehrini gerek saha içinde gerekse de saha dışında, şaibeli olaylara karışmadan, onurlu bir şekilde temsil ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen noktada takımımızın bu durumunda maçlara çıkması, ağır yenilgilerle Gaziantepspor isminin ve armasının ayaklar altına alınacağı bir durum yaratmaktadır. Gaziantepspor'umuzun ismi, tarihi ve armasının daha fazla yıpranmaması adına, kulübümüz TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı almıştır. Tüm sporseverlerin ve taraftarlarımızın bilmesini isteriz ki; ligden çekilme kararı kesinlikle kulübümüzün kapatılacağı anlamında değildir. Tam aksine daha fazla yıpranmadan yeni sezondan itibaren sıfır borç ve şirketleşme politikasının da içinde bulunduğu yeni bir projeyle yapılanmaya giderek, Gaziantepspor'umuzu hak ettiği yerlere en kısa süre zarfında getirmek hedeflenmektedir."

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gaziantepspor, 18. haftası geride kalan ligde eksi 22 puanla son sırada bulunuyor. Gaziantep ekibi, 33 puan silme cezası almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantepspor tff 2. lig

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BÖYLE OLMAMALIYDI. YABANCI OYUNCU TAKIMDA SINIRLI OLMALI VE YERLİ OYUNCU YETİŞTİRMEK İÇİN ALT YAPI OKULLARINA ÖNEM VERMELİ BİR AŞİGOLU OLARAK ÇOK ÜZÜLDÜM
bu hale getirenler rahat uyuyormu acaba
ibrahim kızıl ve yönetiminin eseri
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