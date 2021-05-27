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Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi

27.05.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin haklarında dava açılan 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet O. ve Cuma O. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ve müştekiler de duruşmada hazır bulundu.

Sanıklar önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtirken, tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet O'nun yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine, Cuma O'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Şehitkamil ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde çıkan muhtarlık kavgasında, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile Eyüp ve Adem Kaplan tabancayla öldürülmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

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