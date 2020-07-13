Gaziantep'te acil tıp profesörünün Kovid-19 testi pozitif çıktı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Al'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Rektör Prof. Dr. Ali Gür, yazılı açıklamasında, 47 yaşındaki Behçet Al'ın bazı belirtiler üzerine Kovid-19 testine tabi tutulduğunu kaydetti.
Testi pozitif çıkan Al'ın tedavi altına alındığı ve filyasyon çalışmalarına başlandığını aktaran Gür, "Hocamızın genel durumu şimdilik iyi. Allah acil şifa versin. Hocamızın en kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza döneceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.