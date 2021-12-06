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Gaziantep'te babasının darbettiği bebek taburcu edildi

06.12.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te babasının darbettiği bebek taburcu edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te babasının darbettiği bebek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bebeğin tedavi gördüğü Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde görevli beyin ve sinir cerrahisi uzmanı İsmail Demir, yazılı açıklamasında, bebeğin kendilerine ulaştığında durumunun iyi olmadığını, beyinde kanamanın olduğunu bildirdi.

Hemen yoğun bakımda tedaviye aldıklarını ve bebeğin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Bebeğimizi iyileştirmek için yoğun çaba sarf ettik. Neyse ki bebek de yoğun bakımda tedavilere olumlu cevap verdi. Tetkikler sonucu beyindeki kanamada artış saptamadık. Bulgularının stabil olması, beslenmesinin daha iyi olması üzerine birkaç gün önce de servise çıkarmıştık. Yaptığımız son kan tetkiklerinde bir problem görünmüyor. Solunum ve beslenmesi de iyi durumda. Beyninde kalıcı bir hasar da gözükmüyor. El, kol ve bacaklarını rahatlıkla hareket ettirebiliyor. Sağlığına kavuşan bebeğimizi taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii minik hastamızın kontrol ve takipleri devam edecek.'

Hastanenin genel müdürü Dr. Cengiz Bayram da bebeği sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutlu olduklarını belirterek, "Umarız bundan sonra yaşadığı travmaları unutacağı güzel bir hayatı olur." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​- Baba tutuklanmıştı

Gaziantep'te baba Y.G'nin yaklaşık 2 aylık bebek C.G'yi darbederken çekilen görüntüleri 30 Kasım'da ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmıştı.

Aynı gün yakalanarak mahkemeye çıkarılan baba "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

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