Gaziantep'te bağış yolu ile yeşil alanı artıracak YeşilAntep Projesi'nin tanıtımı yapıldı

- 100. yıla 27 milyon fidan

Hükümetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir ağaçlandırma seferberliği yaptığını anlatan Şahin, şu görüşlerini paylaştı:

"Biz bu seferberliğin içindeyiz ama biz kendimiz, kendi şehrimizden sorumluyuz. 2 milyon bize emanet. Biz Sayın Valimizle birlikte Orman Genel Müdürümüze gittiğimizde dedik ki 'Hemen Gaziantep'in düşman işgalinden kuruluşunun 100. yılına da çok yakışacak 27 milyon fidan dikmek istiyoruz.' Genel Müdürümüz, 'Başkanım hiçbir fidan sorunu yok. Ne kadar fidan istiyorsanız biz onu vereceğiz.' dedi."

Kampanyanın çok iyi koordine edilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Bu şehirde yeşil Gaziantep'i her bir evde duyulur şekilde ve yönetilir hale dönüştürebilmemiz gerekiyor. Ben bu meseleyi çok önemsiyorum. Bütün paydaşlarımızın emrinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. kişi başına düşen yeşil alanı 12 metrekareye çıkardığımız zaman biz bunu başarmış olacağız. Fidan dikme sezonu yaklaştı. Gaziantep Kent Konseyi başkanımızın başkanlığında her hafta sonu bir yerde yeni bir ormanı inşa edelim. Kurumlarımız buna hazır, sivil toplum buna hazır. Her kurum kendi çalışanıyla hazır. Milli Eğitim... 600 bin öğrenci var bu memlekette. Her fidanımızı yeni bir fidanla birleştirsek bu yeni bir orman demek." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Gaziantep Kent Konseyi'nin kadın, gençlik ve öğrenci meclisleri de katıldı.