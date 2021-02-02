YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te bahis çetesine yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı

Gaziantep'te bahis çetesine yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı

02.02.2021 12:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bahis çetesine yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yasa dışı bahis çetesine yönelik drone destekli operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen çete üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı.

İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin desteğiyle kent merkezinde belirlenen 18 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Drone destekli operasyonda, kapıları açılmayan bazı evlere "koçbaşı" kullanılarak bazılarına ise çilingir yardımıyla girildi.

Operasyonda 18 şüpheli "yasa dışı bahis oynatmak ve haksız kazanç elde etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, 17 bilgisayar, 24 cep telefonu, 24 sim kart, 5 harici disk, 5 bilgisayar, çok sayıda dijital materyal, 94 bin 665 lira, bin 200 dolar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
Gaziantep'te toplantı ve etkinlikler 15 gün yasaklandıGaziantep'te toplantı ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

Gaziantep Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:04
Sabah
07:25
Öğle
12:49
İkindi
15:38
Akşam
18:03
Yatsı
19:20

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Akasya Eczanesi
Sehitkamil
Arden Eczanesi
Sehitkamil
Hakverdi Eczanesi
Sehitkamil
Sezer Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
B.Özdogan Eczanesi
Sahinbey
Babı Sıfa Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Gaziantep'te bahis çetesine yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı

Gaziantep'te bahis çetesine yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı

Gazi kentte, gazilik ünvanının verilişinin 100. yıldönümü gururu

Gazi kentte, gazilik ünvanının verilişinin 100. yıldönümü gururu

120 litre sahte içki ele geçirildi

120 litre sahte içki ele geçirildi

Gaziantep’te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep’te kaçak sigara operasyonu

4 Şubat Dünya kanser günü

4 Şubat Dünya kanser günü

Gaziantep'te kaçak sigara operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Gaziantep'te kaçak sigara operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.