YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te bebeğini darbeden babanın yargılanmasına devam edildi

Gaziantep'te bebeğini darbeden babanın yargılanmasına devam edildi

17.05.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bebeğini darbeden babanın yargılanmasına devam edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bebeğini darbeden ve "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle hakkında dava açılan babanın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Yunus G. katılmazken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Melih Cöhce, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin raporun, dosyaya geldiğini hatırlatarak, mağdur Cihan bebeğin, detaylı sağlık raporu için yarın son kez muayene edileceğini ve kati raporun hazırlanacağını kaydetti.

Duruşma savcısı, anne Semra G'nin avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.

Sanık avukatı ise sanığın tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, kati raporun gelmesi için duruşmayı erteledi.

Gaziantep'te, Yunus G'nin, 2 aylık oğlu Cihan G'yi darbederken çekilen görüntüleri, 30 Kasım 2021'de ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmıştı. Aynı gün yakalanan baba tutuklanmış, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ve alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecekGaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek
Antalyaspor yenilmezlik rekorunu 15 maça çıkardıAntalyaspor yenilmezlik rekorunu 15 maça çıkardı
Adana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiAdana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 17 Mayıs Salı

İmsak
03:37
Sabah
05:14
Öğle
12:32
İkindi
16:21
Akşam
19:40
Yatsı
21:10
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her duyduğunuza inanmayın! Tasarruf için yapmanız gereken...

Her duyduğunuza inanmayın! Tasarruf için yapmanız gereken...

"41 yaşında bakirim" dedi! Kız arkadaş bulmak için...

"41 yaşında bakirim" dedi! Kız arkadaş bulmak için...

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

ABD Konseyi bugün toplanıyor! Bu kez dünya için değil

ABD Konseyi bugün toplanıyor! Bu kez dünya için değil

Seks işçisi ama seks yapmaması için ona binlerce dolar ödeniyor!

Seks işçisi ama seks yapmaması için ona binlerce dolar ödeniyor!

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.