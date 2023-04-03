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Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir genç öldürüldü

03.04.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan kavgada bir genç bıçakla öldürüldü.

Sarıgüllük Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde bulunan Murat Özdemir (18), husumetli olduğu kişilerle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özdemir, bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan polis ekipleri kavgaya karıştığı iddiasıyla A.C.G, T.K, T.G ve B.T'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Özdemir'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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