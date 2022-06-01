Gaziantep'te bir fabrikanın kazan dairesinde patlama meydana geldi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlama sonucunda 2 işçi yaralandı.
OSB'de bulunan bir halı fabrikasının buhar kazanında, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Fabrikanın bulunduğu Kamil Şerbetçi Caddesi, tedbir amaçlı çift yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Patlamanın etkisiyle fabrika ve çevresinde hasar meydana geldi.
Olayda ilk belirlemelere göre fabrikadaki 2 işçi yaralandı.
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