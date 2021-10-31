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Gaziantep'te bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

31.10.2021 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te trafikte bisikletlerinin üzerine uzanarak ilerleyen 3 gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu İpekyolu'nda 3 genç, bisikletlerine uzanarak trafikte ilerledi.

Sürücülerin uyarılarına aldırış etmeyen bisikletliler, kendilerini uyaran kişiye sosyal medya hesabının adını söyleyerek "Bizi TikTok'tan takip etmeyi unutmayın" şeklinde karşılık verdi.

Tugay kavşağından Karşıyaka kavşağına kadar bu şekilde ilerleyen gençler, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

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