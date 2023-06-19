YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldüren zanlı gözaltına alındı

Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldüren zanlı gözaltına alındı

19.06.2023 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldüren zanlı yakalandı.

Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldüren zanlı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı (47) öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, olay yerinden kaçan Mertcan K'yi (25) yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mertcan K. (25), önceki gün Atakent Mahallesi'nde 27 ANA 554 plakalı otomobille kayınpederi ve boşanma aşamasındaki eşinin yolunu keserek pompalı tüfekle yaralamıştı.

Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar kurtarılamamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçak yollarla yurt dışına gitmek isteyen gençten 6 aydır haber alınamıyorKaçak yollarla yurt dışına gitmek isteyen gençten 6 aydır haber alınamıyor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gözaltı Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:04
Öğle
12:37
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:38

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Pazartesi

Saglik eczanesi
Oguzeli
Özlem eczanesi
Yavuzeli
Demet eczanesi
Sahinbey
Istiklal enes eczanesi
Sahinbey
Istasyon özsöyler eczanesi
Sehitkamil
Akinci eczanesi
Sehitkamil
Birlik eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.