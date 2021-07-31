YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü

31.07.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yer fıstığı tarlasına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Nihat Aksoy (50) yönetimindeki 27 ABU 791 plakalı otomobil, Gaziantep- Nurdağı karayolu Kömürler Mahallesi yakınlarında yer fıstığı tarlasına devrildi.

Sürücü Aksoy kaza yerinde hayatını kaybetti.

Aksoy'un cenazesi incelemenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Düğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldıDüğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldı
GÜNCELLEME - Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyorGÜNCELLEME - Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:28
Öğle
12:42
İkindi
16:30
Akşam
19:46
Yatsı
21:15

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cumartesi

Emek Ensar Eczanesi
Sehitkamil
Mercan Eczanesi
Sehitkamil
Nur Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
Zer Eczanesi
Sehitkamil
Doğan Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kılıçdaroğlu, Antalya, Manavgat, Marmaris ve Bodrum belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı

Kılıçdaroğlu, Antalya, Manavgat, Marmaris ve Bodrum belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı: "(Marmaris'teki orman yangını) Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir"

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı: "(Marmaris'teki orman yangını) Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir"

Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski savcı tutuklandı

Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski savcı tutuklandı

Trabzon'da silahlı kavga: 4 ölü

Trabzon'da silahlı kavga: 4 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.