Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yer fıstığı tarlasına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Nihat Aksoy (50) yönetimindeki 27 ABU 791 plakalı otomobil, Gaziantep- Nurdağı karayolu Kömürler Mahallesi yakınlarında yer fıstığı tarlasına devrildi.

Sürücü Aksoy kaza yerinde hayatını kaybetti.

Aksoy'un cenazesi incelemenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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