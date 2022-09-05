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Gaziantep'te düğünde tüfekle havaya ateş açan zanlı yakalandı

05.09.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te düğünde tüfekle havaya ateş açan zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düğünde tüfekle havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beydili Mahallesi'nde sokak arasında düzenlenen düğünde havaya ateş açıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düğüne giden ekipler, pompalı tüfekle havaya ateş açan zanlıyı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekipler, üst aramasında kurusıkı tabanca bulunan kişi ile gürültü nedeniyle çevreye rahatsızlık veren düğün sahibine idari para cezası kesti.

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Gözaltı Gaziantep düğün

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