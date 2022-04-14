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Gaziantep'te eniştesini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

14.04.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te eniştesini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde tartıştığı eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi tutuklandı.

Eniştesi Ekrem Kurt'u (60) dün Esenyurt Mahallesi’ndeki evinde av tüfeğiyle öldüren Abdurrahman A'nın (48) sorgusu tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Abdurrahman A, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

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cinayet Gaziantep

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