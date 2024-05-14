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Gaziantep'te eşini öldürüp oğlu ve damadını yaralayan zanlı sokakta silahla dolaşmış

AA AA
14.05.2024 10:27
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde eşini silahla öldürüp, oğlu ve damadını yaralayan kişinin silahla caddede dolaştığı ve polise teslim olduğu anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Belkıs Mahallesi'nde dün aile bireyleri arasında çıkan tartışmada silahla eşi Zeynep Ö'yü (44) öldüren, oğlu İ.E.Ö. (15) ve damadı Hanifi Bozkurt'u yaralayan Halil Ö'nün olay sonrası sokaktaki davranışları vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, Halil Ö'nün silahla sokakta yaralı olarak olay yerinden kaçan damadı Bozkurt'u seslenerek aradığı, Bozkurt'un ise bir otomobilin arkasında yaralı şekilde saklandığı ve Halil Ö'nün polis ekiplerine teslim olması yer aldı.

Dün gece yarısı merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde aile bireyleri arasında tartışma çıkmış, Halil Ö. yanında bulunan silahla eşini öldürüp oğlu ve damadını yaralamıştı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kavga silah aile

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