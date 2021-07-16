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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

16.07.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mesut B. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek maddi imkansızlıklar nedeniyle örgüt yurdunda kaldığını, herhangi bir faaliyete katılmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün Siirt'teki asker yapılanmasında yer aldığını, mahrem imamlarca ankesörlü hatlardan arandığını ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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