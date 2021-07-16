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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

16.07.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Serdar D. ile avukatı katıldı.

Sanık Serdar D, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü telefondan arandığını, "Fatih" kod adını kullandığını ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Serdar D'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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