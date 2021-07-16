Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Serdar D. ile avukatı katıldı.

Sanık Serdar D, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü telefondan arandığını, "Fatih" kod adını kullandığını ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Serdar D'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz